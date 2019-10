Minister: Al twee keer eerder listeria aangetroffen bij controles Offerman

De incidenten vonden plaats in 2017 en begin 2019, meldt minister Bruins (Voedselveiligheid) vanavond in een brief aan de Tweede Kamer. Dit is vóórdat na verontrustende signalen eind juli een groot onderzoek volgde naar listeria bij het bedrijf. Daaruit kwam vandaag dat er meerdere doden onder de mensen zijn gevallen die het besmette vlees hebben gegeten.

Jaarlijks neemt de NVWA tienduizenden monsters in de supermarkten, die worden geanalyseerd op listeria. Zodra de bacterie wordt aangetroffen in een product, wordt met het bedrijf waarvan dit product afkomstig is, contact opgenomen en bekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Bij de vleeswarensnijderij werd via deze onderzoeken in 2017 in biefstukworst listeria geconstateerd. De uitslag was ‘onder de norm’. Het bedrijf diende wel maatregelen te treffen om de controle op listeria te verbeteren. De NVWA constateerde in juli 2017 dat dit naar tevredenheid was opgelost.

In januari 2019 werd wederom een kleine hoeveelheid listeria gevonden in een product van dit bedrijf. Opnieuw is het bedrijf gevraagd corrigerende maatregelen te nemen. En dit is ook gebeurd.

Eind juli van dit jaar ontving de NVWA vervolgens de eerste signalen van achttien ziektegevallen door listeria die gekoppeld konden worden aan producten van de vleeswarensnijderij. Dit waren gevallen die sinds oktober 2017 in het meldingssysteem van het RIVM zijn aangetroffen.

Kleine hoeveelheden wel vaker aangetroffen

Een woordvoerder van minister Bruins bevestigt vanavond de nieuwe gevallen die in de Kamerbrief staan. Hij benadrukt echter dat de aangetroffen listeria destijds ‘onder de norm’ zat en dat wel vaker bij bedrijven kleine hoeveelheden worden aangetroffen. Die moeten hun leven dan beteren.

De minister legt in zijn brief ook uit waarom het een paar maanden heeft geduurd, sinds de eerste verontrustende signalen, voordat vandaag een bericht naar buiten kon over dit heftige incident.

De NVWA heeft naar aanleiding van het signaal aan het begin van de zomer het vleeswarenbedrijf waar het product was versneden bezocht en heeft monsters genomen. Op 13 augustus ontving de NVWA hiervan de resultaten. Twee van de elf genomen monsters waren positief op aanwezigheid van listeria. Eén monster met een positieve uitslag was afkomstig van leverworst.

Ook het bedrijf zelf heeft meerdere monsters onderzocht en heeft in diverse vleeswarenproducten listeria aangetroffen. Het bedrijf startte vervolgens met het extra grondig reinigen van alle productielijnen en extra aandacht voor de hygiëne van medewerkers. De NVWA heeft de acties van het bedrijf halverwege september gecontroleerd en heeft ook een boete aangezegd voor niet effectieve schoonmaak.

De nadere typering van meerdere monsters moest duidelijkheid bieden dat het bedrijf daadwerkelijk de bron van de infectie was. ,,Deze complexe analyses zijn tijdrovend, maar waren vereist op het bewijs sluitend te krijgen”, aldus Bruins.

Op 2 oktober kon de NVWA, in samenwerking met het RIVM, definitief vaststellen dat de aangetroffen listeria van dit bedrijf gematcht kon worden met de eerdergenoemde ziektegevallen. De voedselwaakhond heeft op 3 oktober met de directie van het bedrijf gesproken en een aantal zeer stringente maatregelen opgelegd. Vandaag kwam het verhaal naar buiten.

Ernstige situatie

Volgens de bewindsman is de situatie bij het bedrijf ‘ernstig’ te noemen. Er is een productiestop op de locatie van de vleeswarensnijderij in Aalsmeer. Voor alle producten, waarin de listeria-bacterie kan groeien, wordt door het bedrijf een terughaalactie uitgevoerd. Het gaat om meer dan 300.000 kilogram vleeswaren.

Verder moet Offermans afnemers informeren, onder andere supermarkten en groothandel. Zij moeten een publiekswaarschuwing doen. Ook dient het het bedrijf het reinigings- en desinfectieprogramma en de controles op de eindproducten aanzienlijk te verbeteren en intensiever te monitoren.

Bruins: ,,De NVWA houdt de situatie nauwlettend in het oog en ziet toe op een snelle terughaalactie door alle betrokken bedrijven. Pas wanneer er voldoende garanties zijn dat er weer veilig geproduceerd kan worden, zal de productiestop gedeeltelijk dan wel geheel weer worden opgeheven.”