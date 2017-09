Mini-minister Haci (12) helpt Dijsselbloem op Prinsjesdag

Haci Nuh meldde zich vanmorgen strak in pak in Den Haag. Met een stralende glimlach staat de eersteklasser van de Hugo de Groot-school in Rotterdam de pers te woord over zijn bijzondere rol van vandaag. Hij mag de hele dag meelopen met Dijsselbloem.



Een 'aardige meneer' volgens Haci. ,,Toen de NOS kwam, zei hij wat ze zouden gaan vragen. En we gaan zo samen lunchen.'' Dijsselbloem heeft de jongen ook echt aan het werk gezet. ,,Ik moest helpen het koffertje te dragen. Dat was heel zwaar.''