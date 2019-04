Minder zware straf voor Walter van W. voor doodrijden Fleur (19), ‘straatrace niet bewezen’

De vader en zoon die in 2016 tijdens een mogelijke straatrace in Loosdrecht de dood van de 19-jarige Fleur Balkestein veroorzaakten, zijn vandaag in hoger beroep opnieuw veroordeeld. Vader Walter van W. krijgt drie jaar cel. Zoon Casper krijgt een taakstraf van 100 uur. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. Ook krijgen ze rijontzeggingen van vier en één jaar.

De straf voor de vader pakt daarmee lager uit dan bij de rechtbank. Van W. zou in een straatrace zijn verwikkeld met zijn zoon, maar hiervoor ziet het hof te weinig bewijs.

De rechtbank in Lelystad veroordeelde vader twee jaar geleden tot vier jaar celstraf en een rijverbod van vijf jaar. Zoon Casper, toen nog co-piloot bij Transavia, kreeg toen een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging. Caspers straf pakt nu hetzelfde uit. Zowel het OM als vader en zoon gingen in beroep. Dit keer had het Openbaar Ministerie vier jaar cel geëist tegen vader Walter van W., zoon Casper van W. hoorde een jaar cel eisen.

Het Openbaar Ministerie vindt dat vader Van W. in zijn Porsche 911 roekeloos heeft gereden en sprak eerder van ‘lomp en onbezonnen scheuren.’ Van W. - die veel had gedronken - knalde op de auto van de vrouw. Zoon Van W. reed in een Mini Cooper achter zijn vader aan. Vader is al eerder veroordeeld voor rijden onder invloed.

Ontkennen

De mannen ontkennen dat zij aan het racen waren, maar volgens getuigen haalden de mannen snelheden tot 200 kilometer per uur in de bebouwde kom. Daarbij reden ze bumper aan bumper. De vrouw kwam uit een uitrit gereden, de Porsche klapte met 111 kilometer per uur op haar auto. Ze werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze twee weken later overleed.

Op het politiebureau bleek dat de vader meer dan twee keer zo veel had gedronken als is toegestaan. Eerder verklaarde hij voor de rechter dat de barvrouw in het café waar ze vandaan kwamen te veel gin in zijn gin-tonic had gedaan. Door al het ijs en komkommer in het glas had hij de hoeveelheid alcohol onmogelijk kunnen proeven, vond hij. Na het bezoek aan het café zijn vader en zoon uit eten gegaan, waarbij nog twee ‘eenheden’ rode wijn zijn gedronken.

Transavia

Ook zoon Casper zei dat er geen wedstrijd was, waarbij hij aan het bumperkleven was. Hij kan zich niet voorstellen dat hij ‘bizarre snelheden’ heeft gehaald. ,,Ik zie in dat ik te hard heb gereden. Maar ik heb nooit in mijn leven een straatrace gereden met mijn vader of wie dan ook.”

Casper werd eerder door de rechter deels verantwoordelijk gehouden voor de dood van kapster Fleur omdat hij wist dat zijn vader met te veel drank achter het stuur kroop. Hij werd wel vrijgesproken van dood door schuld. Hij is naar eigen zeggen in beroep gegaan omdat de rechtbank hem verantwoordelijk hield voor het alcoholgebruik van zijn vader.

Na de veroordeling wilde Transavia, waar Van W. werkte als piloot, van hem af. De rechter oordeelde echter dat Transavia Van W. niet mocht ontslaan op basis van een auto-ongeluk. Op het moment van het ongeluk werkte Casper nog bij Ryanair. Dus Transavia had kunnen weten dat hij bij een dodelijk ongeluk betrokken was geweest. Maar volgens Transavia had hij gelogen over zijn rol bij het ongeluk toen hij naar Transavia overstapte.