Minder zicht op misstanden in prostitutie door sluiting seksclubs in coronatijd

Het aantal meldingen van vrouwen die worden misbruikt in de prostitutie daalde vorig jaar met 40 procent tot 356, het laagste aantal in vier jaar tijd. Bij mannen was de daling maar liefst 70 procent. Afgelopen jaar kwamen in deze groep slechts 87 meldingen binnen van misbruik, het jaar daarvoor nog 293. Dat blijkt uit cijfers van Comensha, het coördinatiecentrum tegen mensenhandel. De forse daling van het aantal meldingen betekent zeker niet dat misstanden in de prostitutie plotseling zijn verdwenen. Er spelen andere redenen. Afgelopen jaar waren er volgens de politie wegens corona fors minder controles mogelijk, zoals in seksclubs en bij de raamprostitutie. Die moesten maandenlang dicht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Controleurs van gemeenten en hulpverleners verloren zo het contact met sekswerkers, waardoor het ook moeilijker werd om signalen van mensenhandel te herkennen. ,,Zonder corona is het al een hele opgave om mannen en vrouwen die uitgebuit worden te bereiken. Daar is heel veel geduld en vertrouwen voor nodig, maar corona heeft dat nog ingewikkelder gemaakt”, zegt teamchef Jessica van den Burg van de afdeling Vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel

Volop seksuele diensten aangeboden

Sociale media

Opvallend daarbij is dat diensten lang niet alleen op bekende sites werden aangeboden. Er wordt ook gebruik gemaakt van besloten groepen op sociale media waar jonge jongens en meiden worden aangeboden voor seks. Van den Burg: ,,Dan hebben we het soms al over 14-jarigen.”



Afgelopen week kregen mensenhandelrechercheurs een sterk wapen in handen om hier hard tegen op te treden. Rechercheurs zetten eerder al een lokprofiel in om klanten die seks willen hebben met jongeren te kunnen opsporen. De rechter heeft nu geoordeeld dat dit wettelijk mag. Van den Burg noemt dat heel bemoedigend. ,,Toen we dat lokprofiel voor het eerst inzetten, zag je dat we al binnen een paar minuten beet hadden.”



Een deel van de illegale prostitutie verschoof afgelopen jaar naar doodnormale huizen in woonwijken. In de afzonderlijke kamers waar normaal gesproken gezinnen wonen, ontvingen meerdere dames nu hun klanten. De politie stuitte hier op schrijnende situaties van vrouwen die alleen hun eigen, buitenlandse taal spreken en soms niet eens wisten in welke stad ze waren. ,,Dat zijn signalen waarvan ook klanten zouden moeten denken: dit klopt niet”, zegt van Den Burg. Maar de teamchef heeft ook haar hoop gevestigd op buren die plotseling bijzonder veel vreemd bezoek zien komen en gaan bij een woning. ,,Elke burger kan een melding doen om een einde te maken aan vaak schrijnende situaties.”