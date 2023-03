Minder wietkwekerijen opgerold, Nederlander verklikt illegaal wiethok minder vaak

Nederlanders hebben vorig jaar veel minder vaak melding gemaakt van hennepkwekerijen in hun omgeving. Het aantal illegale kwekerijen op zolders en in kelders dat werd opgerold, liep dan ook fors terug: van 1800 naar iets meer dan 1000.

Dat blijkt uit cijfers die Netbeheer Nederland donderdag publiceert. De brancheorganisatie van alle energienet-beheerders meldt dat er vorig jaar zeker voor 75 miljoen kWh aan energie werd afgetapt via de 1060 aangetroffen wietkwekerijen. In 2021 ging het nog om 111 miljoen kWh in 1800 kwekerijen. In 2020 en 2019 was dat ongeveer evenveel.

,,De terugloop van het aantal ontdekte hennepkwekerijen lijkt op het eerste gezicht goed nieuws", stelt woordvoerder Theo Scholte. ,,Maar er is niet mee gezegd dat het aantal kwekerijen daadwerkelijk afneemt. Het lijkt er namelijk op dat de meldingsbereidheid gedaald is.” De netbeheerders, die samenwerken met de politie en het Openbaar Ministerie, ‘merken dat er opvallend minder meldingen binnenkomen’. ,,Ook het aantal meldingen via het platform Meld Misdaad Anoniem loopt enorm terug.”

Minder urgentie

Een woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem bevestigt dat het aantal meldingen over hennepkwekerijen ‘al enkele jaren terugloopt'. ,,We hebben er geen diepgravend onderzoek naar gedaan, maar we vermoeden dat het te maken heeft met de regulering van wietteelt.” Er wordt al jaren gesproken over een wietproef, in 2024 moet die proef in elf gemeenten beginnen met de verkoop van legaal geproduceerde wiet. ,,Mensen zien daardoor mogelijk minder de urgentie van het melden van een wietkwekerij in de buurt.”

Volgens Netbeheer Nederland zijn die meldingen echter wel van groot belang. Illegale kwekerijen op zolders en in kelders zorgen volgens de woordvoerder voor gevaarlijke situaties. ,,Jaarlijks zijn er zo’n 65 woningbranden die worden veroorzaakt door illegale en ondeugdelijke technische installaties in woningen, bedoeld voor het kweken van hennep.” De kwekers rommelen vaak in de meterkast om hun hoge energieverbruik verborgen te houden voor de netbeheerder.

Stroomdiefstal

Wietkwekerijen zijn de meest voorkomende vorm van stroomdiefstal. Maar Nederlanders proberen ook op andere manieren onder het betalen van de dure energierekening uit te komen. Zo werd in december nog een automobilist betrapt die een lantaarnpaal had opengebroken om zo zijn elektrische auto op te laden. Hij werd aangehouden. Ook meldde de plaatselijke netbeheerder dat de man zijn auto niet aan de praat had gekregen omdat de ampère-eenheid van een lantaarnpaal niet overeenkomt met die van een elektrische auto.

