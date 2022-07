Minder mensen verdronken in 2021, vooral migranten liepen risico

Voor migranten met een niet-Europese achtergrond die jonger zijn dan 20 jaar blijkt het risico op verdrinking negen tot tien keer groter dan voor Nederlandse jongeren. Ook in Nederland geboren kinderen van niet-Europese migranten lopen een groter risico te verdrinken dan kinderen van Nederlandse afkomst. Onder mensen met een Nederlandse herkomst verdronken mensen van 60 jaar of ouder in verhouding het vaakst.

Het CBS keek ook naar het aantal verdrinkingen wegens zelfdoding of door verkeersongevallen, die losstaan van bovengenoemde verdrinkingsgevallen. Hierdoor kwamen in 2021 respectievelijk 86 en 38 mensen om het leven. Volgens het statistiekbureau is het aantal verdrinkingen in verband met zelfdoding de afgelopen tien jaar licht gedaald. Het aantal verdrinkingen als gevolg van verkeersongelukken bleef in diezelfde periode stabiel.