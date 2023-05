Minder mensen met pensioen, gemiddelde leeftijd waarop wel omhoog

In totaal stopten vorig jaar zo’n 84.000 mensen met werken vanwege hun pensioen, 12 procent minder dan een jaar eerder. Die pensioengerechtigde leeftijd was dat jaar 66 jaar en 7 maanden, maar de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gingen, was 65 jaar en 8 maanden. Dat is 3 maanden hoger dan in 2021 en dezelfde gemiddelde leeftijd als in 2020.