Minder mensen haalden vorige week herhaalprik, laagste aantal sinds eind september

Vorige week kwam uit de vaccinatiecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar voren dat er in een week tijd bijna 550.000 herhaalinentingen waren toegediend. In de weken daarvoor lag het aantal gevaccineerde mensen rond de 600.000.

In totaal hebben nu bijna 3,4 miljoen mensen in Nederland de herhaalprik gekregen. Iedereen van 12 jaar en ouder die de eerste prikken (de basisserie) heeft gehad, komt in aanmerking voor de herhaalvaccinatie. Ongeveer een kwart van alle 12-plussers heeft de herhaalprik gekregen. De 60-plussers waren als eersten aan de beurt, omdat zij het meeste risico lopen bij besmetting, en in die groep heeft iets meer dan de helft de herhaalprik laten zetten.

‘Geen streefpercentage’

Het RIVM laat zich niet uit over de opkomst. ,,We hebben geen streefpercentage. Bij de vorige herhaalprikken, eerder dit jaar, was de opkomst zo’n 54 procent. Er zijn nog steeds mensen die de prik halen, we zitten nog niet op een plateau. We kunnen nog geen eindstand communiceren, dus het is te vroeg om te zeggen of het mee- of tegenvalt.”

Het instituut zegt wel dat de herhaalprik helpt om te voorkomen dat mensen na besmetting in het ziekenhuis belanden. ,,Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe kleiner de kans dat ze in een ziekenhuis worden opgenomen, en dat is prettiger voor de druk op de zorg.”

Om dat te onderbouwen, heeft het RIVM een onderzoek laten doen. Mensen van 60 jaar en ouder die de herhaalprik kregen, hadden 63 procent minder kans om te worden opgenomen dan leeftijdsgenoten die wel de eerdere corona-inentingen hadden gehad maar niet de herhaalprik. Volgens het instituut was de kans om op de intensive care te belanden 55 procent kleiner.

Minder coronagevallen

Ondertussen daalt het aantal coronagevallen in Nederland. Steeds minder mensen testen positief. In de afgelopen week heeft het RIVM 7719 bevestigde besmettingen geregistreerd. In de wekelijkse overzichten is dat het laagste aantal sinds eind mei. ,,De daling die we al een tijdje zien zet door. We kunnen wel zeggen dat de najaarsgolf ten einde is”, constateert het RIVM.

Vorige week meldde het instituut 12.311 positieve tests in een week tijd. Het aantal nieuwe gevallen is nu dus met 37 procent gedaald, en dat is de grootste afname sinds half april, 29 weken geleden.

Tussen zondagochtend en maandagochtend registreerde het RIVM slechts 616 positieve tests. Dat is het laagste aantal sinds 29 juni vorig jaar. Tussen zaterdag en zondag waren er iets meer dan 700 bevestigde besmettingen.

Zelftests worden niet meegeteld, dus het werkelijke aantal nieuwe gevallen kan hoger zijn. Maar ook op andere plekken ziet het RIVM bewijs dat het aantal besmettingen daadwerkelijk daalt. Zo zijn in het rioolwater steeds minder virusdeeltjes te vinden. Ook in verpleeghuizen testen minder mensen positief. Op de site van het RIVM, waar mensen kunnen doorgeven of ze coronaklachten hebben, de Infectieradar, daalt het aandeel meldingen eveneens.

Dalende ziekenhuisopnames

Met het aantal positieve tests daalt ook het aantal ziekenhuisopnames. In de afgelopen week belandden 341 mensen vanwege hun coronaklachten in een ziekenhuis. Dat is bijna 35 procent minder dan de week ervoor en het laagste aantal opnames in zeven weken tijd. Van de 341 kwamen 23 op een intensive care te liggen, tegenover 36 een week eerder. Het RIVM kreeg afgelopen week bericht over het overlijden van 29 coronapatiënten. Een week ervoor waren er 38 gemelde sterfgevallen.

Toch blijft het alarmniveau onveranderd. De overheid gebruikt een ‘thermometer’ om de verspreiding van het virus in de gaten te houden. Die kent vier standen: laag, verhoogd, hoog en zeer hoog. Sinds half oktober staat Nederland op stap twee en dat blijft voorlopig zo. Dat leidt voorlopig niet tot nieuwe maatregelen of beperkingen.

