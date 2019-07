Minder festivals is prima, maar daardoor stoppen mensen niet met partydrugs

'Man die vrouw doodstak vermoordde in 1994 al iemand’

11 juli De 52-jarige man die gisteren een 42-jarige vrouw doodstak in Kerkrade, heeft in 1994 al een man vermoord. Hij zat voor die daad al jaren in de cel en in een tbs-kliniek. Dat meldt De Limburger. De krant heeft research gedaan en familieleden gesproken van de vrouw die gisteren om het leven kwam. Zij zeggen dat de vrouw zijn ex-vriendin was.