Mina rent honderd marathons in zes maanden: ‘Alles doet pijn, waar ben ik aan begonnen’

Update Spaanse chauffeur truckdrama Zuidzijde had sporen van cocaïne in bloed

De Spaanse chauffeur van het truckdrama in Zuidzijde, waarbij zeven doden vielen, had sporen van cocaïne in zijn bloed. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag meegenomen in de beslissing om extra voorwaarden te verbinden aan zijn vrijlating.

23 september