Miljoeneninjectie moet meer medicijnresten uit drinkwater krijgen

Vervolgens komen de resten in het grondwater en het oppervlaktewater terecht. Dat is slecht voor het waterleven en levert ook een potentieel risico voor de volksgezondheid op. Bovendien wordt het lastiger de kwaliteit van het drinkwater op peil te houden.

Vergrijzing

De aanpak van het probleem is niet eenvoudig. Zelfs als iedereen zijn overgebleven medicijnen netjes zou inleveren, is de vervuiling nog niet verholpen. Medicijnresten komen ook via de ontlasting en urine terecht in het rioolwater en uiteindelijk in het grond- en oppervlaktewater. In Nederland worden als gevolg van de bevolkingsgroei en de vergrijzing meer medicijnen gebruikt dan ooit.