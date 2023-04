Miljoenen kilo’s elektronisch afval niet gerecycled: ‘Consument begrijpt amper wat het is’

Met video Jonge wolf doet dutje in een tuin in hartje Doetinchem

Een wolf die een uiltje lag te knappen in een tuin in het centrum van Doetinchem, is verdoofd en meegenomen. Het dier – een kerngezond jong exemplaar – is overgebracht naar een dierenkliniek. Vanuit daar zal de wolf weer in de natuur vrijgelaten worden.