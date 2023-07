Miljardair zet duurste privéjet van Nederland te koop

met video's Alex S. stuurde zelfdo­dings­mid­del naar 1600 mensen, van wie er zeker tien stierven: 3,5 jaar cel

De rechtbank in Den Bosch heeft Alex S. dinsdag veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, voor onder meer het leveren van het dodelijke Middel-X. In ieder geval tien van de mensen aan wie hij het leverde, gingen vervolgens over tot zelfdoding. S. zou het middel naar zeker 1600 mensen hebben gestuurd.