Miljardair stapt naar rechter om laagvliegende defensiehelikopters

Met zo'n verbod wil LTO voor boeren in voornamelijk de Achterhoek schade aan de veestapel voorkomen. Boeren in deze streek hebben namelijk enorm veel last van de laagvliegende helikopters van Defensie, die deze week in Oost-Nederland is begonnen met een drie weken durende training van helikopterpiloten. De heli's vliegen zo laag, dat ze stallen op soms maar enkele meters voorbij vliegen.



Door het lawaai van de draaiende propellers schrikt het vee in de stallen zo erg dat het wil vluchten, gaat rennen en hierbij soms struikelt. Het heeft voor zover bekend nog niet tot ongelukken in de stallen geleid. ,,Maar het is wachten tot het mis gaat’’, zegt melkveehouder Maarten Harmsen uit Hengelo. ,,Koeien zijn kuddedieren, dus als er één rent, rennen de andere mee. Dat leidt geheid tot ongelukken, als de heli's nog twee weken blijven vliegen.’’