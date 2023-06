Militairen na miskoop tientallen miljoenen extra kwijt voor nieuwe terreinwagens

In het oorspronkelijke plan zouden de militairen al in 2020 met de eerste gloednieuwe terreinwagens moeten rondrijden, maar dat liep anders. Mercedes won de aanbesteding van de 515 nieuwe wagens, maar Defensie was steeds niet tevreden over het ontwerp. Zo moesten de wagens onder een helikopter vervoerd kunnen worden. Ook moesten ze goed beschermd zijn en voldoende lading kunnen dragen. Die complexe combinatie van factoren bleek niet haalbaar voor de leverancier, concludeerde Defensie. Het contract werd opgezegd.

Nauwe samenwerking

Nu mag de Duitse fabrikant Rheinmetall Land Systemen 504 nieuwe voertuigen leveren. Ook de Duitsers krijgen 1000 stuks van hetzelfde type. De Luchtmobiele Brigade werkt sinds 2014 nauw samen met Duitse militairen in een speciale eenheid. Dat beide landen nu ook voor hetzelfde voertuig kiezen, versterkt die samenwerking alleen maar, zo is de gedachte bij Defensie.

De gang van zaken is bijzonder pijnlijk voor het Nederlandse bedrijf Defenture. Zij ontwikkelden samen met de commando’s een op maat gemaakt voertuig, de Vector. Daarmee hoopten ze in 2018 ook de order voor de Luchtmobiele Brigade in de wacht te kunnen slepen. Tijdens de overbruggingsperiode nu zijn er ook een aantal voertuigen van hen in gebruik, maar de grote order gaat dus naar een Duitse fabrikant. Al worden de wagens wel bij twee bedrijven in Nederland in elkaar gezet.