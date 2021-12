Militairen jarenlang zonder rijles op missie naar Afghanistan gestuurd

Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid Defensie. Nederlandse militairen zaten van 2014 tot de zomer van dit jaar op kamp Dutch Mountain in Mazar-i-Sharif in het noorden van het land. Ze waren daar onder meer om de Afghaanse politie te trainen. Wegens onvoldoende eigen materieel en om kosten te besparen maakten de Nederlanders gebruik van auto’s van Duitse militairen die hier ook waren gelegerd. Ze reden onder meer in pantservoertuig Dingo.

Op papier waren de uitgezonden militairen klaar voor hun missie, maar in de praktijk bleek dat ze zeven jaar lang voor hun vertrek niet hadden geoefend met de voertuigen waar ze ter plaatse in moesten rijden. Die praktijklessen zouden ze bij aankomst op het kamp krijgen, maar volgens de inspectie waren die mogelijkheden vaak beperkt. De voertuigen werden intensief gebruikt en waren vaak helemaal niet beschikbaar voor oefeningen. Oefeningen hadden daardoor niet altijd een logische opbouw in moeilijkheidsgraad. Ook werd ter plekke niet meer getoetst of militairen wel inzetbaar waren op de voertuigen. Daar klaagden militairen soms ook wel over, maar tot op hoog niveau werd hier niets mee gedaan.