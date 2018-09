Militair onterecht verdacht van misstanden Schaarsbergen

Video Michel wacht in VS op naderende superstorm: 'Alles in winkels is nu op'

19:03 Meer dan anderhalf miljoen mensen aan de Amerikaanse oostkust hebben opdracht gekregen te vertrekken wegens de komst van orkaan Florence. De superstorm is de zwaarste die het gebied in drie decennia bedreigt. Michel van de Leur woont aan de rand van het evacuatiegebied en bereidt zich voor op de storm. ,,Veel mensen rennen de supermarkten in om water en brood te kopen. Alles is nu op", zegt de 33-jarige Nederlander.