Militair Levi vecht tegen hevige bosbranden in Albanië: ‘Je moet er niet aan denken dat dit jouw huis treft’

video Na bijna 10 jaar strijd is de plofkip zo goed als dood

9:28 Alle supermarkten in Nederland gaan uiterlijk eind 2023 over op de verkoop van kip met minimaal één Beter Leven-ster. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier voert sinds 2012 een felle strijd tegen de plofkip en noemt de stap van de supermarktketens een ‘enorme mijlpaal’. De pluimveesector is sceptisch. ,,Voor het klimaat is een plofkip beter.’’