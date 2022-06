Mijnraad: Openen Groningenveld is reële optie voor vullen gasvoorraad

Volgens de huidige planning gaat het Groninger gasveld in 2023 of 2024 definitief dicht. Daarmee moet een einde komen aan de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen in Groningen, die vele huizen hebben beschadigd. Tot dan staat het gasveld volgens minister Jetten (Klimaat, D66) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw, D66) op een ‘waakvlam’.

Lees ook Play PREMIUM Gronings gas lijkt de olifant in de kamer na dichtdraaien Russische gaskraan

De experts van de Mijnraad maken zich echter zorgen over de leveringszekerheid van het gas, onder meer door de oorlog in Oekraïne. Volgens de deskundigen, waaronder hoogleraren, zouden de gasbergingen snel volledig moeten worden gevuld, in plaats van de afgesproken 80 procent. ‘De coronacrisis heeft geleerd dat rekening houden met extremen nodig is’, schrijft de raad. ‘Het (deels) uitvallen van de gasvoorziening zal tot een maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden die de gevolgen van de corona-epidemie kan overtreffen.’

‘Ruimhartige compensatie van Groningers’

Het beschikbaar maken van extra gas voor opslag kan volgens de Mijnraad op drie manieren: door het te importeren als vloeibare LNG, door het zelf te produceren in Groningen of uit de kleine velden, of door het huidige Nederlandse gasgebruik te reduceren en de aldus bespaarde volumes op te slaan. Het kabinet wil de importcapaciteit van LNG dit jaar verdubbelen.

Het is echter onzeker of de import van LNG al het Russische gas kan vervangen, stelt de raad. Het opvoeren van de productie uit het Groningenveld in een noodsituatie is volgens de experts ‘de enige Nederlandse strategie die op korte termijn en op Europese schaal substantieel kan zijn’. Inzet van Gronings gas voor het vullen van de opslagen en als noodmaatregel is dan ook ‘een reële optie om in beschouwing te nemen en voor te bereiden.’

Daarbij moet duidelijk worden hoeveel productie er nodig is in de verschillende scenario’s om de gasopslagen maximaal te vullen, én hoeveel gas er binnen de geldende normen voor veiligheid gewonnen kan worden. ‘Het is van het grootste belang deze berekeningen nu in gang te zetten, omdat alleen daarmee duidelijk wordt welke handelingsruimte Nederland daadwerkelijk heeft als het gaat om het Groningenveld’, aldus de raad.

Een eventuele verhoging dient wel gepaard te gaan met ‘gepaste ruimhartige compensatie van de Groningers', schrijft de Mijnraad. ‘Onderdeel van het maatregelenpakket zou ook moeten zijn in hoeverre de extra opbrengsten van een verhoogde inzet van het Groningenveld naar Groningen kan vloeien.’

Brief

Vrijdag lieten Jetten en Vijlbrief in een reactie op schriftelijke vragen over de gasmarkt nog weten dat bij gastekorten het zogenoemde Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) wordt toegepast. Extra inzet van het Groningenveld is daar geen onderdeel van en ‘pas aan de orde als andere maatregelen ontoereikend zijn om beschermde afnemers te ontzien of zelf tot veiligheidsrisico’s leiden'.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: