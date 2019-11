Mijn schoondochter wekt de indruk dat ik een opdringerige oma ben - wat niet zo is

politieke reacties Verbijste­ring om 'aanslag' op Kick Out Zwarte Piet: 'Ik heb hier echt geen woorden voor’

15:19 Gisteravond werd in Den Haag een bijeenkomst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bruut verstoord door een groep relschoppers. Ministers, politici, de gemeente en KOZP-frontman Jerry Afriyie spreken hun afschuw uit over de vernielingen en bedreigingen die geuit zijn. ,,Ik heb hier echt geen woorden voor wat er is gebeurd.”