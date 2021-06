Mijn kinderen zijn precies tijdens het EK bezig met hun identiteit en dat zorgt thuis voor lastige situaties

Zorgmede­wer­ker Philip V. moet cel in en krijgt tbs voor verkrach­ten van bejaarde vrouw (88)

17:10 Zorgmedewerker Philip V. (27) die vorig jaar een weerloze vrouw (88) verkrachtte in verpleeghuis Het Zonnehuis in Vlaardingen is veroordeeld tot twee jaar cel, tbs met voorwaarden en een beroepsverbod van zeven jaar. De celstraf is de helft van wat de officier van justitie had geëist.