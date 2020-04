Mijn kinderen komen te weinig op bezoek, ze gaan wel naar mijn familie. Wat nu?

Social distancing lijkt een succes: slechts 36 nieuwe patiënten op intensive cares

16:33 Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive cares is met 36 toegenomen tot 1360. Gisteren kwamen er 51 patiënten bij. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ,,We zien het aantal opnames de afgelopen dagen minder snel stijgen dan vorige week, de social distancing lijkt te werken. Het is dus heel belangrijk om dat voort te zetten.”