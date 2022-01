In februari vinden op basisscholen belangrijke oudergesprekken plaats. Docenten als Marloes Veeken (28) vertellen bij die gelegenheid welk schooladvies volgens hen het best past bij de leerlingen van groep 8. Maar valt het woord vmbo, dan is het alsof je met een rode lap naar een stier zwaait, vertelt zij. ,,Sommige ouders vinden dat niveau te laag en pushen hun kind om hoger te scoren. Frustrerend voor het kind, dat zich niet begrepen voelt.’’

Veeken geeft vijf jaar les, nu op basisschool De Kievit in Maartensdijk. Hier heeft ze nog geen opgewonden ouders aan de andere kant van de tafel gehad, in het verleden wel. ,,Ik werkte in de grote stad, daar is status een ding. Soms werden ouders verbaal agressief, want ‘vmbo’ konden ze niet aan familie en vrienden verkopen.’’

Minder happig

Remko Stehmann, directeur van de Hofstad Mavo Havo in Den Haag – 523 leerlingen – weet er alles van. ,,In de loop der jaren zijn ouders en leer­lingen steeds minder happig geworden op deze onderwijssoort. Ze denken vaak dat je met praktijkgericht werk niet genoeg inkomen genereert.’’

Arjan de Jong, adjunct-directeur op het ONC Clauslaan in Zoetermeer, een vmbo met 1300 leerlingen, spreekt van een ‘breed maatschappelijk’ gevoel. ,,Veel ouders vinden dat je hogerop moet, zo hebben ze dat geleerd toen ze zelf jong waren. Lagere niveaus doen er niet toe. Daarom noemen scholen hun vmbo-t ‘mavo’. Dat wordt als positiever ervaren.’’

Met neerkijken op beroepsonderwijs doen we kinderen, docenten en de maatschappij tekort, vindt Jan van Nierop, voorzitter van Stichting Platforms vmbo (SPV), een netwerk van vmbo-docenten. ,,Van alle jongeren gaat 51,5 procent naar havo of vwo, de overige 48,5 procent volgt vmbo, voorbereidend beroepsonderwijs. Een grote groep. Toekomstige vakmensen die we hard nodig hebben. In de techniek alleen al staan 96.000 banen open. ‘Mijn kind niet naar het vmbo’, maar tegelijk met z’n allen roepen dat we vakmensen missen...’’

‘Bedrijfsleven nodig op vmbo’ Wat Arjan de Jong betreft wordt er afscheid genomen van het traditionele schoolsysteem met leer​‑ jaren, klassen en eindexamens in het vmbo. De adjunct-directeur van ONC Clauslaan in Zoetermeer pleit voor een opleidingsvorm waarbij vmbo en mbo in elkaar overlopen, zodat leerlingen hun opleiding meer op maat kunnen vervolgen. Hij ziet ook een rol voor het bedrijfsleven weggelegd. Zo werken de vmbo-scholen in Zoetermeer samen met mbo Rijnland, het bedrijfsleven en de gemeente. Duurzaamheid, robotica en de onderwijsvernieuwing hebben prioriteit. Er komt weliswaar geld vrij, stelt De Jong, maar er is een nijpend tekort aan leraren, ook voor onderwijs in nieuwe technologieën. De kennis van het bedrijfsleven is hard nodig. ,,Die moet de scholen binnenkomen om samen het onderwijs te hervormen.’’

Het roer moet om, vindt Van Nierop dan ook. ,,We moeten anders gaan denken. Rolmodellen opvoeren waaraan jongeren en ouders kunnen zien dat je na het vmbo een prachtige carrière kunt hebben. Daarnaast mogen we in het vmbo meer variatie en differentiatie aanbrengen. Kan een leerling Engels doen op havo-niveau, faciliteer dat dan.’’

Daarom is hij voorstander van een brede brugklas, waarin vmbo-, havo- en vwo-leerlingen twee jaar bij elkaar zitten om dan te kiezen op welk niveau ze verder gaan. ,,Dat kan de maatschappelijke verschillen tussen de bevolkingsgroepen kleiner maken.’’

Quote Mensen zien dat er in bepaalde beroeps­groe­pen niemand meer te krijgen is Schooldirecteur Remko Stehmann

Kentering

Misschien komt de herwaardering voor ‘werken met de handen’, voor praktijkgericht onderwijs, al op gang. Afgelopen oktober riep VPRO’s tv-programma Tegenlicht daartoe op. Wie moet straks de energietransitie in goede banen leiden? Niet de hoogopgeleiden, juist mensen met ‘intelligente handen’ zijn de nieuwe elite. De toekomst, stelt Tegenlicht, is in handen van de handwerkers.

Ook schooldirecteur Remko Stehmann ziet het beeld langzaam ten goede kantelen. ,,Mensen zien dat er in bepaalde beroepsgroepen niemand meer te krijgen is. Het draait bij, maar het is nog steeds duwen en trekken om voldoende leerlingen voor je school te werven.’’

En Marloes Veeken? Die neemt tegenwoordig cijfers mee bij adviesgesprekken met ouders. ,,Daarmee laat ik bijvoorbeeld zien dat bijna de helft van de uitstromende leerlingen naar het vmbo gaat. Dat maakt indruk.’’ Toch denkt zij dat het nog wel even duurt voor het negatieve imago is weggepoetst. Zowel over de (voorbereidende) beroepsopleiding als over de praktische beroepen zelf zijn de oude opvattingen hardnekkig.