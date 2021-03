Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel beschadigd na harde knal

De kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel heeft gisteren excuses aangeboden voor het incident bij de kerk. ,,Na wekenlange oplopende spanningen stond zondagmorgen de pers opnieuw voor de ingang van de kerk en ontstond de u welbekende commotie. Als kerkenraad betreuren we het incident wat buiten het kerkgebouw heeft plaatsgevonden. Dit had niet mogen gebeuren’’, aldus de kerkenraad.



Ook in de Sionkerk in Urk kwamen zondag veel kerkgangers samen. Daar werden een verslaggever en een cameraman van PowNed belaagd door twee jongeren. Ook werd de verslaggever aangereden. Daarvoor is een 35-jarige man uit Urk aangehouden.