Middelbare scholen willen advies van OMT over ventilatie in klassen

Verdronken Marcin zei als laatste tegen zijn vrouw: ‘Ik moet ophangen, er zijn kinderen in nood’

14:22 De crowdfundingactie voor de in Julianadorp omgekomen Poolse seizoensarbeider Marcin, die verdronk toen hij drie kinderen uit zee redde, is een succes. Het geld stroomt binnen. Marcin had zijn vrouw in Polen aan de lijn toen hij in de gaten kreeg dat er kinderen in nood waren. ,,Het laatste wat hij tegen zijn vrouw zei was: ‘Er is iets aan de hand met kinderen in het water, ik moet ophangen’.”