Middelbare scholen: ‘Leerlingen halen het verplichte kennisniveau niet meer’

video Dave De K. was zaterdag al in Koudekerke, Zeeuws-Vlaam­se vriendin ook opgepakt

Ook de vriendin van Dave De K. , afkomstig uit Sint Jansteen, is opgepakt in de zaak-Dean. Verder heeft de politie onderzoek gedaan in een woning in Koudekerke waar De K. zou hebben verbleven. Buurtbewoners zeggen hem zaterdag in het dorp te hebben gezien. Zonder Dean. Het zou er op kunnen wijzen dat de peuter al niet meer in leven was.

18 januari