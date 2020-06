Middelbare scholen hopen na zomervakantie helemaal open te kunnen

Dat blijkt uit een ledenpeiling onder 146 schoolbesturen door de VO-raad. De scholen vertegenwoordigen ongeveer driekwart van de leerlingen. Het kabinet komt volgende week woensdag met nieuwe informatie over hoe middelbare scholen na de zomervakantie verder kunnen. De scholen zijn dan drie weken open. Omdat de leerlingen onderling ook anderhalve meter afstand moeten houden, kan op de meeste scholen slechts een kwart van de scholieren per dag aanwezig zijn. Met als gevolg dat de tieners nauwelijks fysieke lessen hebben.

Desondanks constateren de middelbare scholen dat het hanteren van de anderhalve meter afstand lastig is. ,,Scholen hopen dat het verantwoord is om die afstand onderling los te laten. Het merendeel vindt het het beste voor de leerlingen als ze na de zomervakantie weer volledig naar school kunnen. Ook ouders beginnen daar om te vragen", concludeert voorzitter Paul Rosenmöller. Een kwart houdt het liever bij een combinatie van ‘live-’ en afstandsonderwijs tot de kerstvakantie, maar wel met de helft van de kinderen. 13 procent pleit voor die combinatie tot de herfstvakantie.

Inconsequenties

Middelbare scholen zien nu ‘inconsequenties in het beleid’. Met sporten hoeven jongeren bijvoorbeeld géén anderhalve meter afstand te bewaren. Waarom moeten ze dat op school dan wel? ,,Het Outbreak Management Team buigt zich ook over die vraag. We hopen dat daar meer duidelijkheid over komt", aldus Rosenmöller.