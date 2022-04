Middagje zwemmen met vriendin eindigde voor tiener Joost in een drama: ‘Het is niet te bevatten’

McDonald’s verwijdert alles wat herinnert aan dubbele moord: ‘Laffe daad in familieres­tau­rant’

,,Dit is een laffe daad in een familierestaurant.’’ Eigenaar Sjoerd Jan Feenstra van de McDonald’s in Zwolle, die woensdag het toneel was van een dubbele moord op twee Zwolse horecabroers, kan er niet over uit. Al zijn aandacht gaat nu uit naar de tientallen personeelsleden van de zaak. ,,Die zijn topprioriteit voor mij.’’

1 april