'Microsoft-oplichters' bestelen ons voor miljoenen per jaar

Alleen al fraudeurs die zichzelf voordeden als 'iemand van Microsoft' maakten met hun aalgladde praatjes vorig jaar zes miljoen euro buit. De politie kreeg in 2017 bijna tweeduizend aangiften binnen van gedupeerden die het praatje geloofden en even laten bestolen bleken te zijn.

,,Het zijn uiterst geraffineerde gesprekken,'' zegt Vincent Stittelaar, specialist cybercrime. ,,Ze verleiden je met Microsoft, vragen toegang tot je computer en halen dan je geld weg. Het grijpt schrikbarend snel om zich heen. In 2011 kregen we enige tientallen aangiften, in 2012 steeg dat al naar enkele honderden en zo neemt het razendsnel toe. Dan heb ik het nog niet over alle meldingen die we krijgen van mensen die gelukkig wél op tijd de hoorn erop gooien, maar helaas doet nog lang niet iedereen dat. Er vallen vooral veel slachtoffers onder de wat oudere mensen.''