‘Mickey zei het al: als ik ga, laat ik me doodschieten bij de bank’

moeder spreektAmsterdammer Mickey Fudge (31), die woensdagavond door de politie werd doodgeschoten nabij de Nederlandsche Bank in de hoofdstad, leed zijn hele leven aan hevige angststoornissen. Dat vertelt zijn moeder. Hij had euthanasie gewild, maar toen dat niet lukte koos hij voor 'suicide by cop'.

,,Deze wereld is niet voor mij, zei hij me woensdag nog’’, zegt zijn moeder Tanja Samojlenko tegen Het Parool. ,,Hij had al van kinds af angststoornissen en hevige depressies. Kinderpsychologen en vanaf zijn tiende jaar vier, vijf psychiaters, hebben hem niet kunnen helpen. Hij heeft me ooit geopperd: 'Als ik er uit ga, laat ik me bij de Nederlandsche Bank neerschieten door de Marechaussee'.”

'Zachtmoedig’

Michael 'Mickey' Fudge werd in Amsterdam geboren. Zijn vorig jaar overleden vader was van Britse komaf, maar woonde 45 jaar in Amsterdam. Zo kwam hij naast zijn Nederlandse aan zijn Britse nationaliteit. Zijn moeder is Nederlandse met een Oekraïense vader en een Russische moeder. ,,Dat vond Mickey ook wel een interessante combi.’’



Fudge woonde bij zijn moeder aan de Weteringschans, om de hoek van de plek waar hij werd doodgeschoten. Ze benadrukt dat haar zoon heel zachtmoedig was en bepaald geen crimineel. ,,Hij was aardig voor daklozen en had het beste voor met asielzoekers." zegt Samojlenko. ,,Hij was heel erg antifascistisch. We hebben nog samen gedemonstreerd tegen dat extreemrechtse Pegida met hun varkenskoppen, de griezels.”



Als achttienjarige plakte hij witte tape over het woord 'politie' op een politiewagen en werd gearresteerd. ,,Hij moest in de cel slapen. Dat zal de reden zijn dat hij in de politiesystemen voor vernieling staat geregistreerd. Met criminaliteit of zo had hij niets te maken.”

Archeoloog

Fudge zat op de ASVO-basisschool aan het Frederiksplein. Daarna op het Hervormd Lyceum Zuid, maar dat beviel niet. Vervolgens zat hij op een particuliere school. Hij wilde archeoloog worden en 'groef in alle hoeken en gaten'. ,,Hij had als twaalfjarige menselijke botten opgegraven bij het Hortusplantsoen (van een twee eeuwen oude begraafplaats, red.). Daar stond hij nog mee in Het Parool’’, zegt zijn moeder.



Later wilde hij onderzoeksjournalist worden, maar dat is er nooit van gekomen. ,,Zodra er druk achter kwam, ging het niet meer. Hartkloppingen, zweten. We hebben een heel lieve huisarts en die gaf hem medicijnen, maar het was niet voldoende om hem echt te kunnen helpen.’’

'Het ging niet goed’

Nadat hij met zijn moeder nog 'een stom spelletje' had gespeeld op de bank, vertrok Fudge woensdag aan het begin van de avond van huis. ,,Hij wilde een ommetje maken, dat deed hij wel vaker. Dan haalde hij een patatje of zo. Het ging niet goed, maar als ik écht het gevoel had gehad dat het zó mis was, had ik hem wel binnen gehouden, al is dat met een vent van 31 niet eenvoudig.”



Even later hoorde ze dat er wat groots aan de hand was om de hoek. ,,Sirenes, politiepaarden, het hele arsenaal. Ik ben naar buiten gegaan en zag op het Frederiksplein een jongen op een brancard een ambulance in worden gereden. Oh toch wat anders, dacht ik, dus ik ging weer naar binnen. Dat zal die fietser zijn geweest die in zijn been was geraakt door een afgedwaalde kogel.”

Quote Het lijkt me heel erg voor de agenten hoe dit is gegaan Tanja Samojlenko, moeder

Verklaringen

De opluchting was van korte duur. Op AT5 zag ze vervolgens tot haar schrik dat iemand was neergeschoten door de politie. ,,Op een gedeeltelijk geblurde foto van het slachtoffer zag ik Mickeys schoenen. Het was helemaal mis. Ik heb de politie gebeld: 'Dat is mijn kind'. Ik heb urenlang verklaringen afgelegd. Dat hij geen terrorist of zo is, en geen bankovervaller.”



Zijn moeder is, dwars door al het verdriet, 'heel blij dat haar zoon nu rust heeft’. ,,Het lijkt me heel erg voor de agenten hoe dit is gegaan. Maar het is niet dat hij een heroïsch einde wilde of zo. Mickey was ziek en het ging niet meer.”



Zit jij in de knoop met jezelf en/of wil je praten over zelfdoding? Kijk dan op 113.nl of bel 0900-0113.