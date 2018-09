Michel wacht in VS op naderende superstorm: 'Alles in winkels is nu op'

Of ze zich zorgen maken? ,,Op dit moment wachten we vooral af", vertelt Michel gelaten. ,,De sfeer is nu rustig. Het is zelfs stralend weer, maar dat is meestal voordat een orkaan aankomt. Op straat lijkt het alsof er helemaal niks gaat gebeuren. Maar als je de televisie aanzet zie je dat het alleen maar over de orkaan gaat."



Zo wijst gouverneur Henry McMaster inwoners van South Carolina op de gevolgen van orkaan Hugo in 1989 toen 27 mensen in de staat omkwamen. ,,Je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen'', aldus de politicus. Burgemeester Muriel Bowser van Washington D.C. meldt dat publieke evenementen en straatfestivals dit weekend zijn afgelast. Hij adviseert bewoners van de hoofdstad onder meer voedsel en batterijen in te slaan.



Op de eilanden voor de kust van North Carolina is de evacuatie al op stoom. De 50.000 bewoners van de eilanden Hatteras en Ocracoke kregen gisteren opdracht te vertrekken, nog eens 250.000 mensen zullen vandaag van de andere eilanden moeten vertrekken.