Michel/Michelle (53) zegt na een lange worsteling: ‘Dit is wie ik ben, man én vrouw’

vluchtelingen Syrisch echtpaar verblijft al maanden in Friese noodopvang, zonder frisse lucht of daglicht

Honderden vluchtelingen zitten al maanden vast in een noodopvang in Leeuwarden. De Syrische Muhammed en zijn vrouw Mary smachten naar een oplossing. ,,Ik voel me soms een gevangene, terwijl ik niets heb gedaan.”

17 juli