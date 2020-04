Michael P. overgeplaatst na voorbereiden ontsnappingspoging

Volgens het programma zouden de twee zelfs al zo ver zijn gevorderd dat er zelfgemaakte wapens en ontsnappingsmateriaal zou zijn aangetroffen op het gevangenisterrein. Het zou daarbij gaan om onder meer een schaar, stellen bronnen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ontkent dat er wapens zijn gevonden, maar geeft wel toe wel dat er twee gedetineerden zijn overgeplaatst. ,,In de Penitentiaire Inrichting Vught zijn twee gedetineerden overgeplaatst omdat er vermoedens waren van voorbereiding van een ontsnappingspoging. Er zijn geen wapens aangetroffen op het terrein van de PI.”

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de ontsnappingspoging van de twee, die vorige week aan het licht kwam. Meteen daarna heeft DJI actie ondernomen. De advocaat van Michael P. wil tot dat het onderzoek is afgerond, niet inhoudelijk reageren. Hij heeft P. na het incident wel al weer gesproken.

Isoleercel

Nadat de ontsnappingsplannen werden ontdekt is Admilson R. in een speciale isoleercel geplaatst. Vervolgens zou hij met spoed zijn overgebracht naar PI De Schie in Rotterdam. Michael P. is op een speciale afdeling van de gevangenis in Vught geplaatst, en wordt mogelijk overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting.

28 jaar voor moord op Anne Faber

Michael P. werd vorig jaar in hoger beroep tot 28 jaar cel en tbs veroordeeld voor de moord op Anne Faber. Admilson R. werd samen met zijn broer veroordeeld tot levenslang voor het vermoorden van het echtpaar Jan en Greet Veenendaal in 2013 en Berend Smit in 2012.

Reactie nabestaanden

Richard Korver, advocaat van de nabestaanden van Jan en Greet Veenendaal: ,,Het is natuurkijk shockerend dat twee van dit soort gedetineerden dit soort plannen kunnen beramen. Al kan je ook zeggen dat er tijdig is ingegrepen, maar dan nog: dat deze twee mannen wapens, wat ik begrijp zelfgemaakte steekwapens, kunnen verbergen is zeer zorgwekkend. Namens de nabestaanden van Jan en Greet Veenendaal kan ik in elk geval zeggen dat het weer volkomen terecht blijkt te zijn dat Admilson levenslang heeft gekregen.”