Michael is straks niet alleen mooiste man van Nederland, maar misschien wel van de hele wereld

Drama in ziekenhuis achter­volgt dokter Marijke: ‘Er was niemand meer binnen, behalve de patiënte’

Een oorverdovend lawaai, gevolgd door een vuurzee. Een eenvoudige ingreep bij een patiënt verandert in een dodelijk drama als er brand uitbreekt in het ziekenhuis. Dokter Marijke van Heeswijk doet bijna 17 jaar later voor het eerst haar verhaal. „Ik heb het de dochters van de mevrouw zelf verteld.”