Meteorologische lente begint zacht, maar kou is nog niet uit de lucht

Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza : ,,De start van de week is wel veelbelovend, want zeker op dinsdag en woensdag kan de temperatuur flink oplopen. In het zuidoosten van het land kan het met veel zon zelfs 15 graden worden en kunnen we toch echt spreken van lenteachtig weer."

Hij vervolgt: ,,Het is echter van korte duur, want donderdag slaat het weer om en komen we in een veel koudere luchtsoort terecht. Ook overheerst er bewolking en met name in de zuidelijke helft van het land kan het van tijd tot tijd regenen. De temperatuur ligt daarbij in de middag rond 7 graden.”