Met razendsnel DNA-onderzoek opent politie de jacht op inbrekers en overvallers

Met video Nederland twee minuten stil voor oorlogs­slacht­of­fers

In heel Nederland is twee minuten stilte gehouden om burgers en militairen te herdenken die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties om het leven zijn gekomen. Terwijl bijna niemand in ons land zelf nog een oorlog heeft meegemaakt, klonken voorafgaand aan de stilte waarschuwende woorden: we moeten het verleden niet vergeten.