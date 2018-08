Met eieren bekogelde accordeonist Juul blijft tóch spelen

Het incident heeft inmiddels ook de politiek bereikt. 'Dit kan echt niet', schrijft Leefbaar Etten-Leur in een brief aan het college. De partij vraagt om actie, zo snel mogelijk. ,,Hoe precies, dat laten we aan het college over'', zegt raadslid Clasien de Regt desgevraagd. ,,Het zou bijvoorbeeld buurtbemiddeling kunnen zijn, of het inzetten van de wijkagent.''



De Regt en partijgenoot Louis Roks vragen het college ook om opheldering. Zo zou een boa recent aan Bouman hebben gevraagd 'wanneer hij een gesprek heeft met de gemeente'. ,,Leefbaar snapt de gang van zaken niet. Juul mag overal in het openbaar gebied spelen. Dit is afgesproken, afspraak is afspraak.''