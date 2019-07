‘Met e-bike driemaal hogere kans op dodelijk ongeval’

Het grotere overlijdensrisico blijft niet beperkt tot oudere gebruikers van e-bikes. ,,In alle leeftijdscategorieën is de kans op een dodelijk ongeluk met een elektrische fiets de afgelopen vijf jaar driemaal zo groot geweest als op een gewone fiets", zegt Jörg Kubitzki, ongevalsonderzoeker bij de grootste Europese verzekeraar.



Van de 77 miljoen fietsen in de Bondsrepubliek worden er vier miljoen deels elektrisch aangedreven, iets meer dan 5 procent. Bij dodelijke verkeersongelukken op de fiets is in bijna 18 procent van de incidenten een elektrische fiets betrokken. In Hamburg kwam zaterdag nog een man om het leven na een ongeluk met een extra snelle S-Pedelec, die snelheden tot 45 km/u kan bereiken.

E-bike populairder in Nederland

De Duitse cijfers zijn niet één op één naar Nederland te converteren. Zo is de e-bike bij ons populairder dan in Duitsland: op bijna 23 miljoen fietsen zijn er inmiddels 1,8 miljoen stekkerfietsen. Dat is acht procent van het totaal. Dit percentage zit flink in de lift: vorig jaar maakten elektrisch aangedreven fietsen al 40 procent van de rijwielverkoop uit en gingen er 400.000 exemplaren over de toonbank.

Telt Nederland relatief meer e-bikes, dat geldt ook voor de fiets in het algemeen. Andere verkeersdeelnemers houden daardoor meer rekening met fietsers. Duidelijk is echter dat de e-bike ook bij ons tot meer en zwaardere ongevallen leidt. Uit ongevallencijfers die het AD opvroeg bleek dat er zich in de eerste vijf maanden van vorig jaar 341 e-bikers betrokken waren bij ongevallen. Dat is ruim een kwart meer dan de 270 in de eerste vijf maanden van 2017. In de verkeersdodencijfers over vorig jaar nam het aantal doden met elektrische fietsen overigens niet zichtbaar toe. Dat kan echter komen omdat in de registraties nog niet altijd goed onderscheid wordt gemaakt tussen gewone fietsen en e-bikes.



Wél maken fietsers een steeds groter percentage van de verkeersdoden uit. In 2017 overleden er voor het eerst meer fietsers in het verkeer dan bestuurders en inzittenden van auto's. Van de 613 verkeersdoden waren er 206 fietsers tegen 201 automobilisten en passagiers.

‘Twee keer zo vaak ernstig gewond’

Traumachirurg Jeroen Poos van het Medisch Centrum Leeuwarden vergeleek het letsel van e-bikers met dat van andere fietsers van dezelfde leeftijd en met een vergelijkbare gezondheid. Hij schrok van de conclusies, zei hij vorig jaar tegen deze krant. ,,E-bikers raken twee keer zo vaak meervoudig ernstig gewond.’' Vooral hoofdletsel en letsel aan armen en benen komt vaker voor.