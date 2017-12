Merci België! Nederland is vanaf maandag een stukje groter

Daardoor ontstonden een soort enclaves in de Belgische gemeente Wezet en in de Nederlandse gemeente Eijsden. Met als gevolg dat de Belgische politie een stukje Belgisch grondgebied niet kan bereiken zonder over Nederlands grondgebied te wandelen of te rijden. Ook omgekeerd is dat het geval.

Politie machteloos

Dat zorgde ervoor dat de politie niets kon doen tegen overlastproblemen zoals drugshandel, gedumpt afval en illegale feestjes. Daarom werd afgesproken de enclaves te ruilen, zodat de landsgrens weer in het midden van de Maas komt te liggen.



Het resultaat is dat België enkele hectaren kleiner zal worden. België krijgt 3,09 hectare Nederlands grondgebied: het schiereilandje Petit Gravier. Nederland krijgt echter 16,37 hectare Belgisch grondgebied: de schiereilandjes Presqu’île de l’Illal en Presqu’île d’Eijsden.



De grondruil is slechts de tweede grenscorrectie tussen België en Nederland in 175 jaar. Over de kwestie is jarenlang onderhandeld. In november vorig jaar tekenden de ministers van Buitenlandse Zaken een verdrag over de nieuwe grens, in aanwezigheid van koning Filip en koning Willem-Alexander. In de loop van het afgelopen jaar gaven de verschillende parlementen hun goedkeuring en vanaf 1 januari treedt het verdrag in werking.