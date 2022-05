Mercedes rijdt woonkamer jong gezin binnen in Oss: ‘Alsof er een volle boekenkast omviel’

Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei: ‘Herdenken wordt steeds meer nadenken’

De oorlog in Oekraïne dwingt ons heel goed na te denken over onze eigen vrijheid. Want wat betekent dat eigenlijk, vrij zijn? Het is in elk geval meer dan ‘lekker jezelf kunnen zijn’, stelt Wim van de Donk, de nieuwe voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Een monoloog.

4 mei