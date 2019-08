Meppende grensrechter Gianluca schaamt zich kapot: ‘Schadevergoeding al betaald’

Het is er een in de categorie ‘hoe stom kan je zijn’. Geen strafblad, een normaal leven in Nederland en een aardige loopbaan in het amateurvoetbal. En dan op een gezellige zaterdag in maart ontploft de wedstrijd UNO-Geel-Wit, hakken enkele spelers hard op elkaar in en verliest Gianluca, die dag even grensrechter, zijn hoofd. Hij rent het veld in en ziet dan hoe UNO-keeper Rowan van Ingen een van zijn voetbalmaten een harde schop geeft. Op dat moment moet een waas voor zijn ogen zijn gekomen, Gianluca weet nog steeds niet wat hem bezielde, maar hij rent op Rowan af en mept hem schuin van achter keihard op zijn hoofd.

Rowan is meteen bewusteloos en dat zal een kwartier lang zo blijven, vertelt een van zijn familieleden. Er zijn later in het ziekenhuis zorgen over een bloeduitstorting aan de binnenkant van zijn oor, maar uiteindelijk komt de twintiger er ongeschonden uit. Hij gaf een dag na de klap een korte reactie (‘blij dat ik het kan navertellen’), maar wil er vandaag de dag liever niet meer over praten. Voor zover hij zich nog wat herinnert, want Rowan weet eigenlijk alleen nog dat hij naar het groepje vechtersbazen liep ‘om te sussen’. Met de dreun die hij kreeg, werd het hele knokincident uit zijn geheugen gevaagd.

Rode kaart

Ook Rowan wordt later trouwens geschorst, vanwege zijn aandeel in het gevecht. En hij was die dag overigens niet eens speelgerechtigd vanwege een rode kaart. ,,Dat was een vergissing”, zegt een familielid. ,,Die kaart was voor het wegschoppen van een bal. Hij dacht dat hij één wedstrijd was geschorst maar het bleken er twee.”

Voor grensrechter Gianluca heeft de knokpartij grotere gevolgen. Een van de schaarse toeschouwers aan de kant filmde de hele knokpartij. Waar in 2012, toen grensrechter Richard Nieuwenhuizen werd doodgeschopt - een incident dat de wereld over ging - níemand filmde en slechts één foto beschikbaar was, hoeven KNVB en Openbaar Ministerie tegenwoordig maar op YouTube te kijken om te zien wat er is gebeurd: Gianluca is al voor drie jaar geschorst. In totaal schorste de KNVB trouwens zes spelers (drie van elke club) voor de schoppartij, maar alleen Gianluca staat dinsdag voor de rechter in Haarlem.

Wat dat betreft had Gianluca in zijn sprint naar het opstootje beter moeten weten. Hij is niet bepaald de eerste voetballer die via een filmpje een nationale paria wordt. Mohammed Faloun kan erover meepraten. Die speler van het Rijswijkse Te Werve schopte anderhalf jaar geleden een tegenstander van achter in elkaar, terwijl er geen bal in de buurt was. Het slachtoffer van toen, Rick Wils, maakte er weinig ophef over maar het filmpje zorgde ervoor dat Faloun alsnog werd geschorst.

Schadevergoeding

De ‘we filmen-alles-cultuur’ is nu pech voor Gianluca, die ook al de nodige bedreigingen over zich heen kreeg. Het incident vloog over het internet. De 34-jarige zoon van een naar Nederland geëmigreerde Italiaan houdt zich stil over het incident. ,,Hij schaamt zich kapot”, zegt zijn advocaat Esther Vroegh. Na de gênante vertoning van 30 maart is een mediationtraject tussen grensrechter en keeper opgestart en volgens de advocaat ‘naar tevredenheid afgerond’. ,,Er is ook een schadevergoeding gevraagd en betaald”, zegt Vroegh, die niet zegt om hoeveel het gaat. ,,Maar wel voor materiële en immateriële schade.”

Toch gaat de rechtszaak gewoon door. Justitie vindt dat ophef veroorzakende incidenten (sinds ‘de zaak Nieuwenhuizen’ gelukkig dalend in aantal) niet met alleen mediation afgedaan moeten worden. ,,Mijn cliënt zal er doorheen moeten bijten, maar neemt alle verantwoordelijkheid”, besluit advocaat Vroegh.