Mensen uren vast op veerboot van Ameland naar Holwert vanwege problemen met autobrug

UPDATE Grote emotionele schade na zoveelste explosie in Rotterdam: ‘Wil hier helemaal niet meer wonen’

Het pand van Suri-Change op de West-Kruiskade in Rotterdam is door de gemeente gesloten. Zondagochtend was er een ‘oorverdovende’ knal en een explosie bij het goudwisselkantoor. Die knal leidde tot weinig materiële schade, maar in Rotterdam-West is de emotionele schade die van de knal uitging bij de buurtbewoners wél groot. ‘Ik wil hier helemaal niet meer wonen’.