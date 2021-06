‘Mensen op zwarte lijst fiscus kunnen belastingaanslag aanvechten’

Jacob (19) uit Urk heeft geen zin om te lopen en neemt heftruck mee naar de bar

19 juni ‘Een lolletje. Hij wilde er alleen een stukje mee rijden’, zei de advocaat van Jacob H. (19) vrijdag in de Lelystadse rechtbank. H. nam op 6 maart een vorkheftruck mee bij De Vries Recycling op Urk, omdat hij ‘geen zin had om te lopen’ naar de bar. Later op de avond was diezelfde heftruck betrokken bij een aanrijding met de 24-jarige Lucas Vlot, die daarbij zwaargewond raakte.