Mensen filmen dat ze zelfdodingspoeder innemen: ‘Je mag ernaast zitten en het zweet van voorhoofd vegen’

Layan (13), Karam (12) en hun moeder moeten ‘terug’ naar Marokko, waar ze niemand kennen

27 juli Layan (13) en Karam (12) en hun moeder Hafsa Baqayan verkeren in een uitzichtloze situatie in het asielzoekerscentrum in Amersfoort. Uitzetting voor het Syrische gezin naar Marokko dreigt omdat Hafsa een dubbel paspoort heeft, terwijl ze helemaal niks met dat land hebben. Een petitie is al bijna 10.000 keer getekend. ,,Dit is afschuwelijk.”