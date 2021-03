Meneer Hermans (74) levert spaargeld 'verkeerd' in: ‘Ze wilden het overmaken naar een goed doel'

VIDEO Jasmijn (12) weet door de dood van haar vader hoe belangrijk een eerlijk kaartje is: ‘Wat ontzettend kut voor je’

28 maart Toen haar vader in 2017 aan een hersentumor overleed, had de Utrechtse Jasmijn Oostlander (12) veel moeite met woorden als sterkte, gecondoleerd of alles komt goed. Liever had ze eerlijke teksten als: wat ontzettend kut voor je. Dat zette haar aan het denken. Nu verkoopt ze deze ‘eerlijke kaarten’ en stuurt de kopers een extra kaart met het verzoek om ze mét een boodschap voor een onbekende kankerpatiënt terug te sturen. ,,Iedereen stuurt een kaart terug.”