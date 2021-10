Meneer De Vos brengt zijn vrouw naar bed en dat komt personeel verpleeghuis goed uit

Het duurt nog geen kwartier voordat teamleider Brigitte Lodewijks over het echtpaar De Vos begint. Over hoe ze met z’n tweetjes in het appartement in Stuijvenburgh kwamen wonen. Dat de toestand van mevrouw De Vos (87) zo verslechterde dat ze naar een afdeling moest voor mensen met dementie. En dat sinds die tijd meneer De Vos (85) iedere dag door de gangen loopt om bij zijn vrouw te zijn, samen wat te drinken of haar in bed te leggen.