Meldingen seksueel geweld verdubbeld sinds begin #MeToo

Volgens liplezer dachten agenten al meteen dat Mitch Henriquez dood was

13:47 De agenten die Mitch Henriquez arresteerden eind juni in het Haagse Zuiderpark dachten al dat hij dood was toen ze hem naar het busje sleepten. Dat zeggen deskundigen van een bureau dat gespecialiseerd is in liplezen en lichaamstaal. Zij hebben de beelden van de arrestatie gezien die advocaat Richard Korver heeft opgespoord.