Meisjes maken inhaalslag op exacte vakken, maar emancipatie nog niet voltooid

Ook is er bewust geïnvesteerd in het zichtbaar maken van rolmodellen. Yadegari: ,,Wij hebben heel vaak vrouwen met een exacte achtergrond naar de klassen gestuurd om meisjes te laten zien dat deze richting ook mogelijk is, waarbij ze heel goed zichzelf kunnen zijn. Toch zijn we er nog niet: de extra keuze voor exacte profielen vertaalt zich nog niet in een even grote doorstroom naar de technische studies en al helemaal niet naar de bedrijven. Die trechter bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds.”



Op dit moment is maar 3 procent van de technische vakmensen in Nederland vrouw. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland ziet dat graag anders. ,,Kunnen we het aandeel vrouwen in de techniek optrekken naar 20 procent, dan hebben we het tekort aan vakmensen opgelost.”



Terpstra wil dat elk meisje al op de basisschool in aanraking komt met techniek, onder meer via de al genoemde rolmodellen. Op de werkvloer moet worden gezorgd voor acceptatie, goede begeleiding en ondersteuning. ,,Bied als werkgever mogelijkheden voor aangepaste werktijden of werken in deeltijd zodat werk en privé goed te combineren zijn. Dit is uiteraard belangrijk voor zowel mannen als vrouwen.”