Meisje vliegt van fiets na botsing met wielrenner: groepje rijdt door

Restaurant in Gelderland laat gasten contract tekenen: coronaboe­te van 4000 euro is voor u

9:28 Restaurant The Hangar in Teuge laat gasten een papiertje ondertekenen waarin zij verklaren een coronaboete voor hun rekening te nemen. Krijgt het restaurant door hun toedoen een gepeperde boete, dan moet de gast die betalen. ,,Met zo’n contractje laten we zien dat we de regels serieus nemen.”