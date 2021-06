Meisje gereanimeerd bij speeltoestel in recreatiepark: ‘We hebben haar meteen uit het water gehaald’

De campingeigenaar weet niet wat er is gebeurd met het kind en hoe het nu met haar is. Ook weet hij niet om wie het gaat. Volgens hem is het een meisje van ongeveer 9 jaar. Geen campinggast maar bezoeker van de dagrecreatie. Het park aan de Lingesteeg in Kapel-Avezaath, een paar kilometer ten westen van Tiel, heeft een camping en een recreatieterrein met een plas.

Regels, toezichthouders en goedgekeurde toestellen

,,Niemand kan vertellen wat er zich heeft afgespeeld. Of het meisje gewond is geraakt bij het spelen of een ongeluk heeft gehad. En ook niet of dat in het water of op de speelkussens gebeurde. Het is allemaal nog onduidelijk”, zegt de campingeigenaar. ,,We werden gewaarschuwd toen ze in het water dreef. We hebben haar meteen uit het water gehaald.”